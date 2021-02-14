Общество

Как Мишустин приказал: в Волгограде начали сокращать федеральных служащих

Общество 14.02.2021 13:40
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14.02.2021 13:40


В территориальных управлениях федеральных органов власти приступили к исполнению постановления правительства РФ, принятого в последний день прошлого года, «О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих». Речь идет не только о сотрудниках центральных аппаратов федеральных структур, но и их территориальных подразделений. О том, как идет процесс в Волгограде, ИА «Высота 102» сообщили руководители территориальных ведомств, ответивших на запросы редакции информагентства. 
Больше всего сотрудников сокращают в Волгоградстате. На конец года численность должностей федеральной государственной гражданской службы и должностей, не являющихся должностями федеральной государственной службы, на конец 2020 года составила в Волгоградстате 311 человек, говорится в ответе на запрос ИА «Высота 102». При этом с 1 января 2021 года объявлено о сокращении 10% должностей и завершении организационно-штатных мероприятий не позднее 29 марта 2021 года. В ведомстве уверены, что сокращение количества служащих пойдет рабочему процессу на пользу. «Процесс оптимизации должен обеспечить перераспределение ресурсов под приоритетные направления работы, рост производительности труда, выравнивание рабочей загрузки по функциям и рабочим местам, повышение эффективности функционирования информационных систем Росстата», - говорится в ответе Волгоградстата, подписанного руководителем ведомства Александром Чунаковым.
В территориальном управлении Росимущества по Волгоградской области штат сократят также на 10% - это четыре штатные единицы. «Оптимизация позволит повысить эффективность работы управления Росимущества», - уверен врио руководителя ведомства Александр Хрипко.
А вот в региональном управлении ФАС России оптимизация пройдет по самому щадящему варианту. Здесь с 1 апреля 2021 года сократят только одну должность федеральной государственной службы из тридцати одной. При этом руководитель ведомства Роман Лучников пояснил, что «в настоящее время не представляется возможным определить, как процесс оптимизации повлияет (или не повлияет) на эффективность работы управления». 
Напомним, о намерении приступить к оптимизации штата госслужащих премьер-министр Михаил Мишустин заявил еще в ноябре прошлого года. В центральных аппаратах органов федеральной власти планировалось сократить 5% штата, в территориальных – 10%. 
По его словам, необходим «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти". Он подчеркнул, что на тот момент почти 20% должностей в министерствах и ведомствах оставались вакантными. Как стало известно ИА «Высота 102», в основном под сокращение в Волгограде попали работающие пенсионеры. 

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