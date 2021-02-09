Общество

В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты

Общество 09.02.2021 15:35
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09.02.2021 15:35


Конфискованное оружие в количестве 66 единиц выставлено на продажу в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение о реализации имущества, обращенного в собственность государства, продавцом оружия выступает управление Росимущества в Волгоградской области. 
С молотка продается гладкоствольное оружие и травматические пистолеты, конфискованные у населения на основании судебных решений в 2019-2020 годах. Отмечается, что купить такой специфический товар могут российские юридические и физические лица, имеющие лицензии на приобретение оружия.

Отметим, что в конце 2020 года территориальное управление Росимущества уже выставляло на торги 35 единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Удалось ли тогда распродать конфискат, неизвестно.

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