В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты





Конфискованное оружие в количестве 66 единиц выставлено на продажу в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение о реализации имущества, обращенного в собственность государства, продавцом оружия выступает управление Росимущества в Волгоградской области.

С молотка продается гладкоствольное оружие и травматические пистолеты, конфискованные у населения на основании судебных решений в 2019-2020 годах. Отмечается, что купить такой специфический товар могут российские юридические и физические лица, имеющие лицензии на приобретение оружия.





Отметим, что в конце 2020 года территориальное управление Росимущества уже выставляло на торги 35 единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Удалось ли тогда распродать конфискат, неизвестно.



