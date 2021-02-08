Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбы

Расследования 08.02.2021 17:22
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08.02.2021 17:22
До 4 лет лишения свободы грозит двоим жителям Волгограда за незаконное приобретение, хранение и перевозку ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело о незаконном обороте частей белуги массой порядка 350 кг направлено для рассмотрения в суд.
По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемые незаконно приобрели в Волгограде огромную тушу белуги, разделили её не менее чем на семь частей и извлекли икру. Куски ценной рыбы они незаконно хранили на территории добровольного спортивно-оздоровительного общества "Волжская волна" в Краснооктябрьском районе Волгограда, а икру белуги упаковали в 95 литровых стеклянных банок с целью последующей продажи.
Согласно заключению Волгоградского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" размер ущерба, причиненного государству в связи с незаконной добычей белуги, превысил 13,9 млн рублей.
25 октября 2019 года сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли части белуги и икру. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по г.Волгограду.
Обвиняемые признали вину.
Уголовное дело в отношении лиц, незаконно добывших белугу, выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Справка. Белуга - одна из самых крупных рыб семейства осетровых. По официальным данным, ее длина может достигать 4,5 метра при весе до 1,5 тонны. Икра этого вида рыбы является самой дорогой из всех, представленных на мировом рынке. В последнее время популяция белуги стремительно сокращается. Вид включен в Красную книгу Международного Союза охраны природы.
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