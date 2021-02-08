Происшествия

«От удара снесло капот»: под Волгоградом в ДТП пострадали три человека

Происшествия 08.02.2021 10:24
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08.02.2021 10:24


Столкновение двух автомобилей марки "Toyota", в котором пострадало три человека, произошло ночью в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на нерегулируемом перекрестке ул. Карбышева и ул. Космонавтов 23-летний водитель "Toyota Mark II" не справился с управлением и совершил столкновение с "Toyota Celica", которой управлял 26-летний водитель. Иномарка двигалась прямо в попутном направлении. Удар был настолько сильный, что у одной из легковушек снесло капот. А фрагментами кузовов машин усыпало всю проезжую часть на месте ДТП.
В результате аварии пострадали оба водителя и 20-летняя пассажирка "Toyota Celica". Они госпитализированы в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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