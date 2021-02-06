В волгоградской многоэтажке потушили горящую электропроводку

Происшествия 06.02.2021 09:42
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06.02.2021 09:42
В одной из девятиэтажек, расположенных на улице Казахской в Советском районе, накануне вечером вспыхнул электрощит. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горела электропроводка на площади одного квадратного метра. Пожар, который изрядно напугал жителей и заставил их выбежать на улицу, потушили за 11 минут. Пострадавших нет. По предварительной причине, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электросети.
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