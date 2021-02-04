Происшествия 04.02.2021 15:48
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04.02.2021 15:48
Стрельбу на трассе в Волгоградской области устроил 31-летний водитель минивэна "Ford Galaxy" из Даниловского района, которому не уступили дорогу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в полицию обратился 37-летний житель Астраханской области с заявлением о простреленном лобовом стекле и причиненном ущербе на сумму 64 тысячи рублей.
По его словам, днем 3 февраля на грузовике "DAF" он двигался по автодороге "г. Михайловка – р.п. Даниловка" в сторону Кумылженского района. Вблизи поворота на х. Большая Глушица его обогнала автомашина "Ford Galaxy", водитель которой произвел выстрел в его сторону. В результате лобовое стекло его транспортного средства разбилось. Полицейские установили и задержали злоумышленника. Он сознался в содеянном и пояснил, что в процессе движения по трассе его разозлило, что водитель фуры, ехавший впереди, не уступал ему дорогу. Обогнав его, мужчина решил отомстить. Он выстрелил в сторону автомашины, и пуля попала в стекло. Полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
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