В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонии





Виновным в убийстве тещи и покушении на жизнь шурина-инвалида признан 42-летний житель Ростовской области Сергей Ободенко. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, сегодня Волгоградский областной суд приговорил Ободенко к 18 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

С осужденного в пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. У осужденного есть право на обжалование решения в установленном порядке.

Присяжные посчитали доказанным, что Ободенко, желавший улучшить свои жилищные условия и финансовое положение, решил убить тещу и глухонемого шурина. Поводом к убийству послужил тот факт, что теща отказывалась приватизировать квартиру и отчуждать свою долю в ней в пользу дочери – супруги подсудимого, с целью её последующей продажи. Реализуя задуманное, Ободенко 13 августа 2019 года, взяв с собой нож и резиновые перчатки, прибыл на принадлежащем ему автомобиле из Ростовской области в Волгоград. Зайдя в квартиру потерпевших, он нанес теще несколько ножевых ранений в область грудной клетки и спины, отчего женщина скончалась на месте. Потом подсудимый направился в спальню, где спал его шурин. Ободенко несколько раз ударил ножом спящего мужчину. Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку от ударов нож в руке подсудимого сломался, потерпевший проснулся, оказал активное сопротивление и позвал на помощь соседей. Раненому своевременно оказали медицинскую помощь. Ободенко скрыл следы совершенного преступления, выкинув нож и перчатки из окна квартиры потерпевших.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и озвучил свою версию случившегося. С его слов он приехал в гости к своей теще. Зайдя в квартиру, он увидел, что его шурин убил свою мать. После чего, якобы пытался нанести ножевые ранения самому Ободенко. Со слов подсудимого он пытался выхватить нож, в связи с чем нанёс шурину несколько ударов.

Однако присяжные в данную версию не поверили.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области