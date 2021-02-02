Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц





Сбербанк предложил клиентам новую услугу «Перенос платежа». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь заёмщики смогут при необходимости перенести очередной ежемесячный платёж по потребительскому кредиту на следующий месяц без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится - увеличится лишь срок кредита.

Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Ещё через полгода можно будет снова перенести платёж. Количество переносов неограниченное — главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику.

Воспользоваться услугой сможет любой заёмщик, взявший кредит после 27 января 2021 года по следующим кредитным продуктам: «Кредит на любые цели» (потребительский кредит), «Рефинансирование кредитов» и онлайн-покупки в кредит от «Покупай со Сбером». Перенести платёж можно будет в СберБанк Онлайн.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Перенос платежа позволит клиентам гибко и комфортно использовать свои денежные средства, при необходимости перераспределяя освободившуюся сумму по своему усмотрению. Например, каждый месяц вы выплачиваете кредит без просрочек, в текущем месяце запланировали поездку на море и хотели бы отложенные на оплату кредита средства потратить на отдых. Всё, что вам нужно, это оформить в СберБанк Онлайн услугу «Перенос платежа». И следующий платёж по кредиту нужно будет внести только через месяц. При этом кредитная история останется положительной, поскольку просрочки не возникнет».

Отметим, что в четвертом квартале 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил с физическими лицами 245,7 тысяч потребительских кредитных договоров на сумму 48,3 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за 12 месяцев 2020 года 74,5% потребкредитов были выданы через СберБанк Онлайн.

Напомним, Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей.



