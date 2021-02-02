Экономика

ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%

Экономика 02.02.2021 10:58 Новости компаний
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02.02.2021 10:58 Новости компаний


Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в 2020 году вырос на 12% и составил 1,42 трлн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, портфель привлеченных средств предпринимателей увеличился на 15% − до 1,75 трлн рублей.
В общем объеме кредитного портфеля лидируют предприятия торговли (12%), сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (10,5%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (9,4%), транспорта и инфраструктурного строительства (5%).
В 2020 году ВТБ продолжил активное участие в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым сегодня составляет около 32 тысяч. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос в 2,3 раза и превысил 476 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития и «Программа 1528» Минсельхоза (совокупный объем в портфеле 327,3 млрд рублей). В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 98 млрд рублей.
Документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса составил 315 млрд рублей (рост за год – на 5%). В рамках стратегии по цифровизации банк развивает продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов. Среди реализуемых цифровых документарных проектов – экспресс-гарантии для закупочных процедур и обеспечения исполнения коммерческих контрактов, электронные таможенные и налоговые гарантии, а также расширение каналов дистанционного открытия аккредитивов.
«Несмотря на сложную ситуацию в экономике и последствия ограничений, в прошлом году нам удалось не только сохранить, но и нарастить ключевые бизнес-показатели. Проведена масштабная работа по кредитной поддержке клиентов, которая позитивно скажется на результатах в сегменте среднего и малого бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему сфокусированы на повышении доступности финансирования для российского бизнеса. С этой целью в конце прошлого года ВТБ на 2-2,5 п.п. снизил ставки на всю базовую линейку кредитных продуктов для клиентов СМБ, установив одну из самых низких ставок на рынке – от 8% годовых», − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
В 2020 году ВТБ запустил новые цифровые и небанковские сервисы для бизнеса, среди которых − онлайн-бухгалтерия Цифра (Cifra), приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема платежей от физических лиц через Систему быстрых платежей, а также мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей.
В направлении расчетного обслуживания ВТБ продолжил развитие продуктов, сервисов и каналов коммуникаций с клиентами. Заявки на открытие и резервирование расчетных счетов стали приниматься дистанционно, а индивидуальные предприниматели, единолично управляющие бизнесом, получили возможность открыть расчетный счет в офисах ВТБ в течение 20 минут. Набирает популярность у бизнеса выездной сервис открытия расчетных счетов, в 2020 году его география расширилась до 30 городов.　Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга.
«По результатам 2020 года ВТБ на четверть нарастил клиентскую базу СМБ, что говорит о высокой востребованности продуктов и услуг банка среди предпринимателей. В прошлом году в соответствии с нашими стратегическими целями, мы продолжили работу по повышению качества обслуживания и улучшению клиентского опыта, а также ускорили внедрение новых цифровых решений. Сегодня абсолютное большинство расчетных операций в ВТБ доступны среднему и малому бизнесу дистанционно. Мы стремимся в ближайшие два года обеспечить такой же высокий уровень онлайн-доступности и других стандартных продуктов для предпринимателей», − подчеркнул Денис Бортников.

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