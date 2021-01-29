Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть

Экономика 29.01.2021 14:35 Новости компаний
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29.01.2021 14:35 Новости компаний
Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10,1 млн человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за год рост составил 25%. К концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 млн клиентов.
Напомним, в ноябре ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн. За два месяца оно было обновлено 2 раза, там появилось более 35 новых функций. Теперь пользователи смогут заказать онлайн пластиковую карту к любому мастер-счету, подключить новую бонусную опцию «Инвестиции», редактировать цели для накопления и многое другое.
Для клиентов, которые пользуются кредитными картами, в приложении появились подсказки для погашения задолженности — минимальный платеж и срок, до которого его нужно внести, а также сумма для погашения в беспроцентный период и общая задолженность. Кроме того, был запущен сервис переводов из адресной книги смартфона, который позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги другим клиентам банка, выбирая их непосредственно в контактах телефона. Функция доступна на платформе Android.
«После масштабного обновления ВТБ Онлайн мы продолжаем качественно его улучшать и добавляем все новые и новые функции, чтобы клиентам было еще удобнее пользоваться приложением. Также мы видим запрос от пользователей на "темную тему" в ВТБ Онлайн — такой фон планируем внедрить в первом квартале этого года», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
ВТБ представил полностью обновленную версию ВТБ Онлайн в ноябре. Приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.
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