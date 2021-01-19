Оплачивайте счета за электроэнергию с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay без комиссии





Оплачивать квитанции за электроэнергию стало еще проще. С этого года ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает своим абонентам новый вид онлайн-оплаты, популярный во всем мире, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Теперь в личном кабинете физических лиц на сайте компании и в мобильном приложении стали доступны платежные сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay, которые позволяют владельцам банковских карт быстро и удобно оплачивать счета в помощью смартфона*.

Платежные сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay простой способ оплаты покупок в магазинах и миллионах других онлайн-сервисов. Платить с помощью смартфона не только удобно, но и безопасно: данные банковских карт надежно защищены. Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции сервисы бесконтактной удаленной оплаты позволяют снизить риск для здоровья и быть всегда на связи с поставщиком энергоресурсов.

https://lk.energosale34.ru или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт» зайти в меню «Оплата счета», проверить начисления и нажать кнопку «Оплатить счет». После этого происходит переход на страницу оплаты банка, где в способах оплаты следует выбрать платежный сервис, актуальный для его гаджета. Клиенту ПАО «Волгоградэнергосбыт», на смартфоне которого установлен один из трех вышеупомянутых сервисов для оплаты картой, необходимо в Личном кабинете на сайте компанииили в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт» зайти в меню «Оплата счета», проверить начисления и нажать кнопку «Оплатить счет». После этого происходит переход на страницу оплаты банка, где в способах оплаты следует выбрать платежный сервис, актуальный для его гаджета.

Энергетики напоминают, что оплата электроэнергии на сайте и в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт» производится без комиссии.





* После привязки платежной карты к персональному аккаунту при внесении платежа владельцу смартфона не нужно вручную вводить никаких дополнительных данных: номер и дату выпуска карты, код cvv и ФИО ее владельца на латинице. Единственной манипуляцией может стать подтверждение платежа - через введение sms-кода, распознавание отпечатка пальца, лица и т.п. (зависит от опций платежной карты, модели и настроек смартфона плательщика).



