



В поселке Максима Горького в Волгограде вновь забил водный источник на месте аварии, которую в прошлое воскресенье устранили бригады «Концессий водоснабжения». Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, проживающие на улицах Воронежская и Казачья, только-только они вздохнули с облегчением после того, как рабочие закончили ремонт трассы, и в их домах, наконец, появилась вода. Как накануне на месте вроде бы ликвидированного порыва снова образовался разлив.

По словам местных жителей, эта течь – уже третья за последнее время в одном и том же месте. «После нового года здесь раскопали яму, в результате чего повредили газовую трубу – мы еще и без газа сидели. Газ сделали, зато пропала вода. Позавчера здесь проводили масштабные работы, все закопали. Но теперь отсюда снова бьет вода, а напор в домах стал слабее. Сколько можно заливать луга вокруг и наши дома? Что это – халатность рабочих или, может, у нас здесь какая-то аномальная зона или какой-то подземный ключ?», - недоумевают волгоградцы.

По их предположениям, все дело в старой изношенной асбестовой трубе, которая проложена под землей. «Ее уже давно надо поменять на новую. Постоянно раскапывать, латать и закапывать обратно ведь выходит дороже», - рассуждают жители.

В ООО "Концессии водоснабжения" пояснили, что бригада выехала в поселок для устранения технологического нарушения.