Застройщик заплатит волгоградке четверть миллиона рублей за испорченное новоселье

Общество 18.01.2021 13:01
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18.01.2021 13:01
Суд взыскал с застройщика в пользу собственника квартиры свыше 250 тысяч рублей за некачественно выполненные строительные работы. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина в ноябре 2017 года заключила с компанией «Пересвет-Юг» договор участия в долевом строительстве. Согласно условиям договора, застройщик обязался передать истцу однокомнатную квартиру, расположенную в многоквартирном доме №24 на ул. им. маршала Воронова. Стоимость жилья была оплачена волгоградкой в полном объеме. Однако при эксплуатации квартиры жилье стало покрываться трещинами - в стене в коридоре, в ванной и в спальной комнате. Волгоградка обратилась в строительную фирму с претензией. Однако указанные недостатки строители не устранили.
В связи с возникновением спора о наличии строительных недостатков и стоимости их устранения была назначена судебная экспертиза. Согласно заключению эксперта, причиной образовавшихся дефектов явилось нарушение требований строительных норм и правил, допущенных в процессе строительства жилого дома.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда с ООО «Пересвет-Юг» в пользу волгоградки взысканы стоимость устранения недостатков – 87 100 руб., неустойка – 87 100 руб., штраф 89 600 руб., а также компенсация морального вреда в размере 5 000 руб. Ответчик обжаловал указанное решение.
Однако Волгоградский областной суд не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Решение вступило в законную силу.
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