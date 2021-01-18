



Проведение кампания по массовой вакцинации населения Волгоградской области от коронавирусной инфекции обсудил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, контроль за порядком проведения массовой вакцинации глава региона возложил на своего первого заместителя.

"Поручаю первому заместителю губернатора Валерию Бахину создать рабочую группу по организации и проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области", - сказал Андрей Бочаров. Исходя из графика поступления препаратов, рабочая группа определит порядок вакцинации. Губернатор отметил, что первостепенное внимание нужно обратить на ветеранов Великой Отечественной войны, людей старшего возраста, жителей с хроническими заболеваниями или имеющих инвалидность, многодетные семьи. А также тех, кто находится в круглосуточных социальных учреждениях, сотрудников правоохранительных структур, работников МФЦ, сферы обслуживания и других.

До 1 февраля текущего года прививочные центры должны быть развернуты во всех муниципальных образованиях Волгоградской области.

Напомним, что в настоящее время на территории региона действует 13 прививочных центров. Вакцинировались от коронавируса в регионе уже свыше 6 тысяч человек.



