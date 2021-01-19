Экономика

В Волгограде последнее авто завода-банкрота ушло с молотка

Экономика 19.01.2021 09:05
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19.01.2021 09:05


На торгах в Волгограде продан 22-летний «УАЗ-3909» обанкротившегося АО «Тракторная компания «ВГТЗ». Как сообщает ИА «Высота 102», эта машина – единственное оставшееся транспортное средство завода-банкрота, которую никак не могли продать. «УАЗ» 1999 года выпуска выставляли на торги за 63 тысячи рублей, а продали за 25 200 рублей. Приобрело автомобиль ООО «Волгаметаллург». Ранее были проданы на торгах последние три трактора.
Как ранее сообщало информагентство, нераспроданное имущество АО «Тракторная компания «ВГТЗ» в очередной раз было выставлено на торги в ноябре 2020 года по начальной цене чуть более 151 миллиона рублей. В списке имущества как раз был автомобиль «УАЗ», а также оборудование и ТМЦ в количестве 1424 шт. Это металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, офисная техника, оргтехника, инвентарь хозяйственно-бытового назначения и прочее. Все было произведено несколько лет и даже десятилетий назад. Ранее это имущество пытались продать почти за 180 миллионов рублей, затем цену снизили до 161 миллиона, но покупателей это не привлекло. В настоящее время торги по ТМЦ продолжаются. Их стоимость уже упала со 151 миллиона рублей до 15 миллионов - и это еще не предел.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. АО «Тракторная компания «ВГТЗ» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ) занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых «Тракторная компания «ВГТЗ» и ТД «Волгоградский трактор». 
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК «Ростех».

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