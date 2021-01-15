Происшествия

На автостоянке сожгли иномарку волгоградки

Происшествия 15.01.2021 09:15
0
15.01.2021 09:15


Уголовное дело возбуждено по факту поджога иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в половине четвертого утра. На улице Менжинского, 26 в Тракторозаводском районе Волгограда горел автомобиль. Полыхнула иномарка «Субару» 2006 года выпуска, принадлежащая 40-летней волгоградке. Горел моторный отсек и салон автомобиля. . Выяснилось, что причина возгорания - поджог. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
15.01.2021 12:28
Происшествия 15.01.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 11:51
Происшествия 15.01.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 11:11
Происшествия 15.01.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 10:00
Происшествия 15.01.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 09:30
Происшествия 15.01.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 09:18
Происшествия 15.01.2021 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2021 08:48
Происшествия 15.01.2021 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2021 16:47
Происшествия 14.01.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2021 10:42
Происшествия 14.01.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2021 10:22
Происшествия 14.01.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 12:35
Происшествия 13.01.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 11:00
Происшествия 13.01.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 10:36
Происшествия 13.01.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2021 10:26
Происшествия 12.01.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 19:22
Происшествия 11.01.2021 19:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
«Это должно было случиться»: история спасения волгоградского мальчика из ямы с ледяной водойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
В Волгограде слесарю-газовику грозит 6 лет тюрьмы за смертельное ЧП в квартиреСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали популярные мессенджеры у волгоградцевСмотреть фотографии
11:53
Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видноСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде трамвайные пути перекосились из-за ледяного дождяСмотреть фотографии
11:42
«Машина может утонуть»: в поселке Максима Горького в Волгограде на дороге за ночь появилась смертельно опасная ловушкаСмотреть фотографии
11:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» отмечен благодарственным письмом в год 20-летия компании «ЕвроХим»Смотреть фотографии
11:11
Рынок на юге Волгограда окутал дым от пожараСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде дорожники экстренно "залатали" ямы на мосту через ВДСКСмотреть фотографии
10:00
Пьяный таксист протаранил «восьмерку» и отправил волгоградца в больницуСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде две женщины отравились угарным газомСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области чиновники и прокуратура ищут виновных в падении ребенка в ямуСмотреть фотографии
09:15
На автостоянке сожгли иномарку волгоградкиСмотреть фотографии
08:48
Под Волгоградом школьник на детской площадке провалился в коммунальную яму с водойСмотреть фотографии
08:39
Иностранцы продолжают массово покидать Россию через ВолжскийСмотреть фотографии
08:12
В Волжском на Крещение военные установят "антикоронавирусные" палаткиСмотреть фотографии
17:46
Не коллекторы, а юристы: Волгоградский фонд капремонта раскрыл стратегию борьбы с должникамиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде автолюбитель сам задержал угонщика своей «ласточки»Смотреть фотографии
16:09
В Волгограде на Крещение откроют купели без пунктов обогреваСмотреть фотографии
15:55
Реконструкцию самого заброшенного сквера Волгограда потребовали привязать к пандемииСмотреть фотографии
15:43
Суд в Саратове разрушил тандем волгоградских врачей и похоронщиковСмотреть фотографии
14:58
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейского (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Чиновники искали в кварталах Волгограда дворниковСмотреть фотографии
13:21
ВТБ на 40% увеличил выдачи ипотеки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области построят вторую новую инфекционную больницуСмотреть фотографии
12:28
Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополитаСмотреть фотографии
12:11
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
11:52
Жители Кишечного поселка Волгограда жалуются на коммунальное расстройствоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 