Банковские карты с кэшбэком за коммуналку





Все давно привыкли к банковским картам с кэшбэком за покупку одежды, бытовой техники, продуктов и других категорий товаров. Однако оплачивать коммуналку приходится безо всяких скидок и бонусов. Но есть банки, которые обошли конкурентов и предлагают клиентам дебетовые карты с кэшбэком за оплату ЖКХ. При необходимости на такую карту можно оформить и займ. Это популярный способ получения денег в долг , при котором даже не придется выходить из дома. Итак, какие карты сегодня можно оформить, чтобы получить кэшбэк за оплату коммунальных услуг?

УБРиР, карта «Комфорт»

Кэшбэк за оплату коммунальных услуг этой картой — до 5%. Но он будет начисляться только в том случае, если клиент оплачивает квитанции с помощью мобильного банка. Размер кэшбэка будет зависеть от того, на какую сумму были покупки по карте в течение месяца. При тратах менее 5 000 рублей за месяц кэшбэка не будет. Если клиент потратит по карте за месяц от 5 000 до 15 000 рублей, кэшбэк составит 1,5%. Максимальный кэшбэк 5% можно получить, если потратить по карте более 15 000 рублей за месяц. Важно, что в указанную сумму трат оплата квитанций по ЖКХ не входит. Максимальный кэшбэк по оплате коммунальных услуг — 500 рублей, он возвращается в рублях и зачисляется на карту с 15 по 20 число месяца следующего за расчетным.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатны. Можно бесплатно снимать наличные в банкоматах самого банка и партнеров. Кроме того, без комиссии можно снять до 10 000 рублей в месяц в банкомате любого стороннего банка. Если клиент хочет получать уведомления об операциях в SMS, то это будет стоить 99 рублей в месяц.

Насколько выгодно завести эту карту? При ежемесячных тратах 15 000 рублей, кэшбэк будет 1,5%, за год это 2 700 рублей. При этом за коммунальные платежи кэшбэк составит 5%. Если коммуналка около 6 000 рублей в месяц, за год вернется 3 600 рублей. Общий кэшбэк за год будет около 6 500 рублей, то есть полностью покроет коммунальные платежи за один месяц.

Банк «Восточный», карта «Тепло»

За расходы на коммунальные услуги предусмотрен кэшбэк в размере 5%. Однако получить его смогут только те, кто переводят на карту пенсию или зарплату.

Максимальный кэшбэк 5% будет начислен за траты в категории Общественный транспорт, Аптеки и ЖКХ. Возврат начисляется в баллах, в месяц можно получить не более 1 500 бонусных баллов.