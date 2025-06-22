



Спешно открыв портал «Госуслуги» и заметив в графе «результат» трехзначное число, волжанка Анастасия Апаршина сперва не поверила своим глазам. Но после минутного шока девушка окончательно убедилась – за экзамен по русскому языку она действительно получила сто баллов! О секретах эффективной подготовки и «русской рулетке» на ЕГЭ – в материале ИА «Высота102».

В свои 17 лет выпускница лицея № 1 в городе Волжском уже точно знает, чего хочет от жизни. Девушка преподает в воскресной школе и поет в церковном хоре, занимается живописью и играет на фортепиано, неплохо владеет английским языком, учит китайский и готовится к поступлению на языковой факультет в ВГСПУ.

- Уже три года я занимаюсь с детьми 3-7 лет в воскресной школе, рассказывая им библейские уроки. И за это время поняла, что именно преподавание – моя сфера. Я умею расставлять акценты, привлекать внимание мимикой и жестами, увлекать детей свои рассказом, - рассказывает Анастасия Апаршина. – С этой сферой и хочу связать свою жизнь. Мне кажется, что в ближайшие годы китайский язык будет очень востребован, поэтому буду поступать в ВГСПУ на направление «английский и китайский язык».





Рассказывая о подготовке к экзаменам, увлечениях и планах, Анастасия удивляет своей отнюдь не юношеской основательностью. Такому умению расставлять акценты, ценить время и отказываться от мимолетного наверняка позавидовали бы и многие взрослые.

- Если свести всю подготовку к экзамену к формальным занятиям с репетитором и не прилагать к этому делу собственных усилий, результата не будет, - рассуждает волжанка. – Я занималась в онлайн-школе, делала дополнительные задания на бесплатных платформах, советовалась со своими учителями. А еще ценила время – открывала заметки и составляла график. Пускай у меня не всегда получалось ему следовать, но все же планирование очень дисциплинирует.

Кажется, что при таком подходе уверенность в своих силах должна прилагаться в комплекте. Но нет. По мнению Анастасии, из-за «русской рулетки» с вариантами заданий даже готовившиеся к ЕГЭ школьники ощущают растерянность и волнение.

- Уже после получения результатов и учителя, и одноклассники говорили в один голос: «Мы даже не сомневались, что у тебя все получится!». Да? А почему я сама об этом не знала ( Смеется – Прим.). На самом деле у каждого, кто готовится к экзаменам, бывают мысли, что ничего не получится. Мне с такими настроениями помогали справиться молитва и, конечно, поддержка родителей. Мама и папа говорили, что очень в меня верят. А друзья вытаскивали на улицу проветрить голову, когда видели, что я «тону» в подготовке. О наболевшем мы говорили и с китайской подругой, с которой я познакомилась в социальных сетях. Она тоже готовилась к экзаменам, поэтому нам всегда было, что обсудить, - улыбается девушка.





Увлекаясь языками, девушка опровергает стереотипы о повальной безграмотности молодежи. Анастасия уверена – быть грамотным сегодня снова в моде!

- Даже в социальных сетях безграмотный человек вызывает недоверие, ведь сейчас и грамматике, и пунктуации уделяют куда больше внимания, чем каких-то несколько лет назад, - рассуждает школьница. – Моя мама, например, всегда обращает внимание на грамотность и, увидев в интернете какие-то ошибки, зовет меня: «Настя, а это правильно написано?». Разбираем все случаи вместе. И, знаете, что? Зачастую подобные ошибки допускает не молодежь, а люди старшего поколения.

После сдачи экзаменов девушка обещает себе не легкую передышку, а полноценный отдых с поездкой в Краснодар и возвращением к оставленным на время увлечениям.

- Перед оглашением результатов я была в сильном напряжении. И вот с утра я беру в руки телефон и вижу сообщение от одноклассницы: «Пришли баллы». Спешно открываю портал «Госуслуги» и вижу трехзначное число. Понимаю, что у меня 100 баллов! Стоп, это точно мои результаты? Еще раз читаю сообщение: ошибки нет, - радостно говорит Анастасия. – Сейчас я жду результаты экзаменов по обществознанию и английскому языку. Но, честно говоря, с таким хорошим фундаментом мне стало немного спокойнее. А чтобы окончательно отвлечься от этого «марафона», я в ближайшее время куплю билеты в Краснодар. Путешествия для меня – лучшая возможность сбросить стресс и накопившуюся усталость.

Фото Анастасии Апаршиной