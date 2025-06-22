Бочаров прокомментировал атаку четырех БПЛА в Волгоградской области

Общество 22.06.2025 23:00
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22.06.2025 23:00
22 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал информацию Минобороны о попытке атаковать территорию региона беспилотниками самолетного типа. Как сообщает V102.RU, благодаря ПВО все цели были перехвачены. Ущерба от нападения удалось избежать.
- Сегодня вечером силами ПВО Министерства обороны РФ была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены дежурными подразделениями противопожарной службы, - прокомментировал ситуацию губернатор.
Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на данные Минобороны, новый налёт на Волгоградскую область произошёл в период с 20:00 до 21:00.
В аэропорту Волгограда с 18:58 введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.
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