Бочаров прокомментировал атаку четырех БПЛА в Волгоградской области









22 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал информацию Минобороны о попытке атаковать территорию региона беспилотниками самолетного типа. Как сообщает V102.RU, благодаря ПВО все цели были перехвачены. Ущерба от нападения удалось избежать.





- Сегодня вечером силами ПВО Министерства обороны РФ была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены дежурными подразделениями противопожарной службы, - прокомментировал ситуацию губернатор.





Напомним , как ранее сообщала редакция со ссылкой на данные Минобороны, новый налёт на Волгоградскую область произошёл в период с 20:00 до 21:00.





В аэропорту Волгограда с 18:58 введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.