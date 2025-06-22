В волгоградском аэропорту задержаны рейсы в Москву и Саратов





В аэропорту Волгограда 22 июня задерживаются шесть авиарейсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, отложены вылеты из Волгограда в Москву авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Они должны были приземлиться в 20:55, 21:45 и 22:05.

Также задержаны рейс из Саратова и два из Москвы, которые должны были прибыть в Волгоград в 21:00.

Напомним, сегодня, 22 июня, в аэропорту Волгограда с 18:58 введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.