Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с микрозаймами





Мошенники придумали новую схему обмана через оформление микрозаймов. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве, передает V102.RU.

Аферисты звонят под видом курьеров из маркетплейсов и просят назвать код из СМС, который якобы приходит от магазинов для получения посылки.

- Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией, - рассказали изданию в ведомстве.

Сообщив код, жертва подтверждает заявку на кредит. Получив доступ к микрозайму, злоумышленники тратят эти деньги на покупку крупной партии товаров в магазине. Кроме того, после достигнутой цели мошенники также могут продать данные жертвы другим микрофинансовым организациям, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.