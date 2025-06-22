Общество

Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с микрозаймами

Общество 22.06.2025 21:12
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22.06.2025 21:12


Мошенники придумали новую схему обмана через оформление микрозаймов. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве, передает V102.RU.

Аферисты звонят под видом курьеров из маркетплейсов и просят назвать код из СМС, который якобы приходит от магазинов для получения посылки.

- Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией, - рассказали изданию в ведомстве. 

Сообщив код, жертва подтверждает заявку на кредит. Получив доступ к микрозайму, злоумышленники  тратят эти деньги на покупку крупной партии товаров в магазине. Кроме того, после достигнутой цели мошенники также могут продать данные жертвы другим микрофинансовым организациям, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.

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