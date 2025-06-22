Силами ПВО уничтожено 4 БПЛА в Волгоградской области





Над территорией Волгоградской области 22 июня уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в заявлении Минобороны.

В частности сообщается, что БПЛА были уничтожены в период времени с 20.00 до 21.00.

– В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Ростовской области, – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в аэропорту Волгограда с 18:58 введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.