Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами

Экология 08.01.2021 16:15
0
08.01.2021 16:15
Прокуратура настояла на генеральной уборке берегов реки Мокрая Мечетка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, убрать свалки обязана администрация Краснооктябрьского района. Такое решение еще в сентябре 2020 года вынес Краснооктябрьский районный суд, но администрация его обжаловала, сославшись на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение – без изменения.
Несанкционированные свалки в июне 2020 года установили сотрудники прокуратуры, которые производили осмотр территорий общего пользования вместе с сотрудниками администрации Краснооктябрьского района. Были выявлены места, заваленные старой мебелью и строительным мусором, обрезанными ветками деревьев, пластиковой тарой и другими непригодными для эксплуатации вещами.
Прокуратурой и судом были определены места, которые необходимо зачистить от несанкционированных свалок. Так, 1810 кубических метров отходов расположено на правом берегу реки Мокрая Мечетка на пересечении с улицей Хибинская,10. Еще 635 кубометров мусора находятся на пересечении ул. Хрустальная с ул. Кравченко в балке, впадающей в реку. Рядом находится еще одна свалка объемом 2715 куб.м. На пересечение ул. Хрустальная с правым берегом реки Мокрая Мечетка находятся еще 4380 куб.м. отходов. Завален мусором правый берег реки на пересечении с улицами Богунская, Газовая, Менделеева. В общей сложности здесь необходимо убрать 18950 кубометров отходов. Кроме того, несанкционированное складирование бытовых отходов обнаружено и возле дома 7/4 по улице Алехина.
В материалах дела указано, что ранее прокуратурой района в адрес администрации дважды вносились представления с требованием о ликвидации несанкционированных свалок, но никаких мер до сих пор принято не было.
Реклама
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Пятнистые олени поселились в Волгоградской области12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судом30.11.2020 10:59
Экология 30.11.2020 10:59
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»29.11.2020 16:02
Экология 29.11.2020 16:02
Берегоукрепители нацелились на южные районы Волгограда27.11.2020 19:22
Экология 27.11.2020 19:22
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья27.11.2020 11:00
Экология 27.11.2020 11:00
Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погост22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном парке13.11.2020 08:28
Экология 13.11.2020 08:28
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной Волгограда10.11.2020 10:49
Экология 10.11.2020 10:49
Реклама