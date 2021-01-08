Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами





Прокуратура настояла на генеральной уборке берегов реки Мокрая Мечетка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, убрать свалки обязана администрация Краснооктябрьского района. Такое решение еще в сентябре 2020 года вынес Краснооктябрьский районный суд, но администрация его обжаловала, сославшись на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение – без изменения.

Несанкционированные свалки в июне 2020 года установили сотрудники прокуратуры, которые производили осмотр территорий общего пользования вместе с сотрудниками администрации Краснооктябрьского района. Были выявлены места, заваленные старой мебелью и строительным мусором, обрезанными ветками деревьев, пластиковой тарой и другими непригодными для эксплуатации вещами.

Прокуратурой и судом были определены места, которые необходимо зачистить от несанкционированных свалок. Так, 1810 кубических метров отходов расположено на правом берегу реки Мокрая Мечетка на пересечении с улицей Хибинская,10. Еще 635 кубометров мусора находятся на пересечении ул. Хрустальная с ул. Кравченко в балке, впадающей в реку. Рядом находится еще одна свалка объемом 2715 куб.м. На пересечение ул. Хрустальная с правым берегом реки Мокрая Мечетка находятся еще 4380 куб.м. отходов. Завален мусором правый берег реки на пересечении с улицами Богунская, Газовая, Менделеева. В общей сложности здесь необходимо убрать 18950 кубометров отходов. Кроме того, несанкционированное складирование бытовых отходов обнаружено и возле дома 7/4 по улице Алехина.

В материалах дела указано, что ранее прокуратурой района в адрес администрации дважды вносились представления с требованием о ликвидации несанкционированных свалок, но никаких мер до сих пор принято не было.



