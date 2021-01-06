Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда легковушка заехала в кальянный магазин

Происшествия 06.01.2021 17:41
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06.01.2021 17:41


Сегодня на улице Ангарской в Волгограде легковушка разбила витрину кальянного магазина и  заехала внутрь помещения. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, припаркованную возле павильона иномарку подтолкнула "Нива", которая ехала по проезжей части и не справилась с управлением. "Отечественный внедорожник двигался по трамвайным рельсам и неудачно с них съехал - прямиком в задний бампер другого авто. Стоявшая машина от удара влетела в помещение", - рассказали свидетели аварии. 
Фото: vk.com

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