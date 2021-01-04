Общество 04.01.2021 19:19
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04.01.2021 19:19
Фееричную новогоднюю иллюминацию устроила семья Двужиловых из хутора Кузнецовский Новоаннинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», завораживающее видео опубликовано группой ВКонтакте «Новоаннинский сегодня». Рядом с подворьем семьи установлены две струящиеся светодиодами елки, снеговик, шар, олень и подарочная коробка.
Такие композиции, конечно, есть и в Волгограде. Только главное отличие состоит в том, что на эту новогоднюю феерию не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Все это сделали энтузиасты за свой счет.
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