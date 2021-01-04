









Фееричную новогоднюю иллюминацию устроила семья Двужиловых из хутора Кузнецовский Новоаннинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», завораживающее видео опубликовано группой ВКонтакте «Новоаннинский сегодня». Рядом с подворьем семьи установлены две струящиеся светодиодами елки, снеговик, шар, олень и подарочная коробка.

Такие композиции, конечно, есть и в Волгограде. Только главное отличие состоит в том, что на эту новогоднюю феерию не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Все это сделали энтузиасты за свой счет.



