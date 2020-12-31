



Второй за последние сутки порыв на магистральном водопроводе произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", новая авария на сетях случилась при запуске водоснабжения в многоквартирные дома. Предыдущее технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 1000 мм было зафиксировано накануне на улице 39-ой Гвардейской. К вечеру все необходимые работы были выполнены, но труба треснула в другом месте. Ночью бригада коммунальщиков приступила к работам, которые ведутся на пересечении ул. 39-й Гвардейской Дивизии и ул. Репина. В ближайшее время специалисты устранят течь. Для оперативного устранения на месте работают две бригады и спецтехника.

Холодное водоснабжение временно подается на пониженном давлении, поскольку потребители были переключены на резервную схему, чтобы не останавливать подачу ресурса.

Между тем, во многих домах Краснооктябрьского района, как передают информагентству читатели, воды нет совсем.



