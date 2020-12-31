Общество

Назад в СССР: новогодние ретро-игрушки активно распродают волгоградцы

Общество 31.12.2020 12:34
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31.12.2020 12:34


Десятки объявлений о продаже елочных игрушек времен СССР заполонили  популярный сайт объявлений в Волгограде. Ретро-украшения горожане готовы отдать по минимальной цене -  от 30 рублей за штуку, сообщает ИА "Высота 102". Молодым волгоградцам вид старых новогодних игрушек в сравнении с современными может показаться весьма посредственным. Но для тех, кто старше хотя бы 30 лет - стеклянные сосульки, еловые шишки под шапочкой блестящего снега, грибочки из пенопласта, Деды Морозы на прищепках и, конечно же, красная звезда на макушку праздничного дерева - не просто ретро-украшения, а символ детства с еловым запахом, шуршанием мишуры и "дождика", который нужно долго распутывать (фото - архив информагентства).

Ценник на более редкие экземпляры оказался гораздо выше. К примеру, за 16 украшений в виде попугайчиков, матрешек, девочек-якуток житель Краснооктябрьского района запросил 7200 рублей. Стать обладателем карнавальной маски из картона в виде мордочки лисы можно за 500 рублей. И это при том, что состояние изделия оставляет желать лучшего.

Набор фруктов из ваты и папье-маше на подвесах, по заверениям другого торговца, датируется 40-ыми или  50-ыми годами прошлого века. Такая редкая коллекция оценена в 1400 рублей.
Стеклянные фигурки человечков в народных костюмах стоят по 900 рублей за штуку. Еловая шишка с изображением серпа и молота потянула на 700 рублей.

Если у вас в шкафу завалялась старая картонная коробка с советскими игрушками - не думайте от нее избавляться. Можно последовать  примеру продавцов с "Авито", а если эти вещи дороги вашему сердцу, то смело украшайте ими новогоднюю елку в ультрамодном винтажном стиле.

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