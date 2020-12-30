На Новый год в Волгоградской области будет скользко

Общество 30.12.2020 16:43
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30.12.2020 16:43
В новогоднюю ночь в Волгоградской области будет скользко. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня предупреждает МЧС со ссылкой на данные Росгидромета. Так, с 30 декабря 2020 года и до конца суток 1 января 2021 года в Волгоградской области ожидается гололед и изморозь. Сотрудники МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными, не выходить на скользкую дорогу в 2021 году.
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