Расследования 30.12.2020 13:11
0
30.12.2020 13:11
Две зоозащитные организации Волгограда получили бюджетные гранты на обращение с бездомными собаками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, 3 млн рублей выделено приютам «Лисена» и «Твори добро». По сравнению с прошлым годом общая сумма выплат увеличена на полмиллиона рублей.
Большую часть суммы (1,8 млн рублей) получил благотворительный фонд «Лисена», занявший в конкурсе первое место. Некоммерческое общество работает в сфере оказания помощи уличным собакам более двух лет. Организация «Твори добро» действует с 2017 года. Обе структуры имеют ветеринарные кабинеты и в общей сложности свыше 120 вольеров для собак.
Полученные от муниципалитета субсидии фонды направят на устройство дополнительных помещений для животных, а также на стерилизацию и прием животных, отловом которых занимается муниципальная служба.
Согласно федеральному законодательству, все собаки, пойманные на улице, стерилизуются и чипируются, а затем возвращаются в привычную среду обитания. Перед выпуском за каждой собакой закрепляется куратор. При необходимости по номеру, указанному на бирке, сотрудники приютов оперативно могут установить волонтера, который следит за данной собакой.
По состоянию на сентябрь текущего года, в Волгоградской области официально учтено почти 19,6 тысячи бездомных собак. С начала 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий убивать бродячих животных. Умерщвление разрешается только для предотвращения страданий больного существа.
Реклама
Волгоградку осудили за денежные переводы террористам30.12.2020 12:26
Расследования 30.12.2020 12:26
В Волгоградской области лесничий «нарубил» взяток на 1 млн рублей30.12.2020 12:17
Расследования 30.12.2020 12:17
В суд Волгограда передано дело об убийстве после ссоры в родительском чате29.12.2020 16:43
Расследования 29.12.2020 16:43
В Волгограде страховщик украл из бюджета 160 млн рублей фермерских субсидий29.12.2020 15:45
Расследования 29.12.2020 15:45
Продавец крупной партии алкогольного суррогата осужден в Волгоградской области29.12.2020 13:01
Расследования 29.12.2020 13:01
Мошенники обманули волгоградку при покупке новогодней елки29.12.2020 12:35
Расследования 29.12.2020 12:35
Экс-заместитель главы Светлоярского района идет под суд за кражу труб канализации28.12.2020 15:46
Расследования 28.12.2020 15:46
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартире28.12.2020 12:21
Расследования 28.12.2020 12:21
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денег28.12.2020 11:52
Расследования 28.12.2020 11:52
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту Волгограда28.12.2020 11:18
Расследования 28.12.2020 11:18
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»27.12.2020 13:58
Расследования 27.12.2020 13:58
Двоих «охотников» за золотом поймали в Волгограде27.12.2020 11:25
Расследования 27.12.2020 11:25
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницы25.12.2020 15:48
Расследования 25.12.2020 15:48
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)25.12.2020 12:29
Расследования 25.12.2020 12:29
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под Рязанью25.12.2020 10:40
Расследования 25.12.2020 10:40
Реклама