



Две зоозащитные организации Волгограда получили бюджетные гранты на обращение с бездомными собаками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, 3 млн рублей выделено приютам «Лисена» и «Твори добро». По сравнению с прошлым годом общая сумма выплат увеличена на полмиллиона рублей.

Большую часть суммы (1,8 млн рублей) получил благотворительный фонд «Лисена», занявший в конкурсе первое место. Некоммерческое общество работает в сфере оказания помощи уличным собакам более двух лет. Организация «Твори добро» действует с 2017 года. Обе структуры имеют ветеринарные кабинеты и в общей сложности свыше 120 вольеров для собак.

Полученные от муниципалитета субсидии фонды направят на устройство дополнительных помещений для животных, а также на стерилизацию и прием животных, отловом которых занимается муниципальная служба.

Согласно федеральному законодательству, все собаки, пойманные на улице, стерилизуются и чипируются, а затем возвращаются в привычную среду обитания. Перед выпуском за каждой собакой закрепляется куратор. При необходимости по номеру, указанному на бирке, сотрудники приютов оперативно могут установить волонтера, который следит за данной собакой.

По состоянию на сентябрь текущего года, в Волгоградской области официально учтено почти 19,6 тысячи бездомных собак. С начала 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий убивать бродячих животных. Умерщвление разрешается только для предотвращения страданий больного существа.



