Общество 30.12.2020 11:23
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30.12.2020 11:23
В Волгоградской области средние цены на растительное масло и сахар остаются выше предельного уровня, установленного правительством России для этих категорий продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по последним данным, средняя цена килограмма сахара составляет в регионе 48,09 рубля за кг, растительного масла – 118,97 рубля за кг. При том, что правительство России установили предельный уровень на сахар до 46 рублей за кг, на растительное масло – до 110 рублей за кг.
В регионе также снова подорожали яйца – на 6,1%. Теперь средняя стоимость десятка яиц стоит чуть больше 73 рублей. На 0,7% выросла цена на макаронные изделия – до 67,85 рублей за кг. На 0,5% подешевел рис – 46,64 рубля за килограмм, также чуть понизились цены на гречку.
Между тем, покупатели нередко интересуются в магазинах, почему обозначенные правительством продукты стоят дороже, чем было предписано чиновниками. Продавцы поясняют, что закупки были сделаны еще до того, как на федеральном уровне решили регулировать цены на растительное масло и сахар.
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