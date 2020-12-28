Происшествия

Снеговик-музыкант провел ночь в отделении полиции в Волгограде

Происшествия 28.12.2020 13:52
0
28.12.2020 13:52


Полицейские нашли похищенное злоумышленниками светодиодное новогоднее украшение в виде снеговика-музыканта, установленное в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, вечером 27 декабря о пропаже новогодней фигуры в полицию сообщили сотрудники муниципалитета. Арт-объект был обнаружен этим же вечером при патрулировании территории в одном из дворов в Дзержинском районе. Ночь снеговик-музыкант провел в районном отделении полиции. Сегодня его передали коммунальной службе Дзержинского района для установки на прежнее место - на  пересечение улицы Хорошева и проспекта им. Жукова напротив ЗАГСа. 
В УМВД России по г. Волгограду сообщили, что по факту кражи светодиодной фигуры проводится проверка. Личности похитителей устанавливаются.
На украшении были зафиксированы незначительные повреждения, поэтому  представителям районного МБУ "ЖКХ" предстоит привести снеговика-музыканта в порядок.
В мэрии отметили, что подобные инциденты фиксируются практически в каждом районе Волгограда, в том числе и на недавно обновленных территориях. В прошлом году на  разделительной полосе  на пересечении проспекта им. Жукова и ул. Джаныбековской специалисты зафиксировали пропажу светодиодной фигуры в форме звезды. Регулярно фиксируются факты хищения цветов и растений, которые муниципалитет высаживает в рамках благоустройства города.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Происшествия
28.12.2020 10:17
Происшествия 28.12.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2020 10:01
Происшествия 28.12.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2020 09:29
Происшествия 28.12.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 11:10
Происшествия 27.12.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 09:27
Происшествия 27.12.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 07:12
Происшествия 27.12.2020 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 11:22
Происшествия 26.12.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 10:48
Происшествия 26.12.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 10:13
Происшествия 26.12.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 09:52
Происшествия 26.12.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 19:04
Происшествия 25.12.2020 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 18:47
Происшествия 25.12.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:59
Происшествия 25.12.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:41
Происшествия 25.12.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2020 16:00
Происшествия 24.12.2020 16:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:52
Снеговик-музыкант провел ночь в отделении полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:52
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денегСмотреть фотографии
11:47
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системыСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»Смотреть фотографии
11:18
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
10:28
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игрыСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и деревоСмотреть фотографии
10:14
Подарите близким людям светСмотреть фотографии
10:09
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололедеСмотреть фотографии
10:01
В Омске срочник из Волгоградской области разбился во время первого прыжка с парашютомСмотреть фотографии
09:29
В Волжском из-за телевизора выгорела квартираСмотреть фотографии
19:57
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом паркеСмотреть фотографии
18:18
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительныйСмотреть фотографии
16:16
Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроектСмотреть фотографии
13:58
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»Смотреть фотографии
12:49
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда МорозаСмотреть фотографии
11:39
Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялосьСмотреть фотографии
11:25
Двоих «охотников» за золотом поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Водитель не справился: ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Минздраве РФ отчитались о состоянии мальчика со страшными травмами из автобуса «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:27
В Волгограде после пожара на рынке оперативный штаб оценивает ущерб предпринимателямСмотреть фотографии
07:12
На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожарСмотреть фотографии
19:59
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачиСмотреть фотографии
18:22
Дед Мороз в компании лесных зверей оказался посреди дороги в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Ледяной дождь мобилизовал дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Самая длинная ночь: Волгоградская область переходит на московское времяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 