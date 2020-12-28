Снеговик-музыкант провел ночь в отделении полиции в Волгограде





Полицейские нашли похищенное злоумышленниками светодиодное новогоднее украшение в виде снеговика-музыканта, установленное в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, вечером 27 декабря о пропаже новогодней фигуры в полицию сообщили сотрудники муниципалитета. Арт-объект был обнаружен этим же вечером при патрулировании территории в одном из дворов в Дзержинском районе. Ночь снеговик-музыкант провел в районном отделении полиции. Сегодня его передали коммунальной службе Дзержинского района для установки на прежнее место - на пересечение улицы Хорошева и проспекта им. Жукова напротив ЗАГСа.

В УМВД России по г. Волгограду сообщили, что по факту кражи светодиодной фигуры проводится проверка. Личности похитителей устанавливаются.

На украшении были зафиксированы незначительные повреждения, поэтому представителям районного МБУ "ЖКХ" предстоит привести снеговика-музыканта в порядок.

В мэрии отметили, что подобные инциденты фиксируются практически в каждом районе Волгограда, в том числе и на недавно обновленных территориях. В прошлом году на разделительной полосе на пересечении проспекта им. Жукова и ул. Джаныбековской специалисты зафиксировали пропажу светодиодной фигуры в форме звезды. Регулярно фиксируются факты хищения цветов и растений, которые муниципалитет высаживает в рамках благоустройства города.



