«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололеде





Ледяной коркой покрылись улицы Волгограда и окрестностей минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102», передвигаться по тротуарам, которые еще не обработаны песком или антигололедными смесями, крайне опасно. В чем убедились волгоградцы, неудачно упавшие на скользких дорожках. С серьезными ушибами, переломами и растяжениями конечностей горожане потянулись в травмпункты. А кое-кому придется и вовсе Новый год встретить в больнице.

Жителю Городища Анатолию не повезло, когда он вечером возвращался домой и упал почти рядом со своим домом. Теперь у молодого человека – осколочный перелом плеча со смещением, его госпитализировали в клиническую больницу №25. Впереди – операция и Новый год в больничной палате.





В администрации Волгограда напомнили, что за уборку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации. Сотрудники УК и ТСЖ обязаны уделить внимание уборке от гололедицы внутриквартальных проездов и тротуаров. В случае некачественной уборки придомовых территорий горожанам следует обратиться в жилищную инспекцию.

По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» неблагоприятная погодная обстановка сохранится на территории Волгограда до конца суток 27 декабря. Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь, дождь со снегом. На проводах и деревьях возможны налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха в ближайшие часы будет колебаться от 0 до +2 градусов Цельсия.