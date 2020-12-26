



Контракты на покупку еще 139 квартир в новостройках заключает администрация Волгограда . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, новое жилье для переселенцев из аварийных домов приобретается в двух ЖК - "Колизей" в Кировском районе и "Парк Арена" в Советском. Новостройки должны быть сданы в эксплуатацию в 2021 году.

Согласно условиям муниципальной закупки, застройщик обязан передать заказчику 42 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 31 трехкомнатную квартиру. Помещения должны быть с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и установленными кухонными плитами.

Осенью текущего года администрация Волгограда также заключила контракты на покупку 180 квартир, которые начнут передавать получателям с первых месяцев нового года. Площадь однокомнатных квартир достигает 43 кв.м, двухкомнатных - 66 кв.м, а трехкомнатных – 83,6 кв.м. Поскольку муниципалитет приобретает жилье в строящихся домах, то квартиры будут передаваться волгоградцам по мере введения жилых зданий в эксплуатацию.

До конца 2020 года из аварийных домов будут переселены свыше тысячи горожан. Всего до сентября 2025 года, новоселье должны справить 9800 жильцов многоэтажек, подлежащих сносу.



