Общество 26.12.2020 10:08
0
26.12.2020 10:08
Контракты на покупку еще 139 квартир в новостройках заключает администрация Волгограда . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, новое жилье для переселенцев из аварийных домов приобретается в двух ЖК - "Колизей" в Кировском районе и "Парк Арена" в Советском. Новостройки должны быть сданы в эксплуатацию в 2021 году.
Согласно условиям муниципальной закупки, застройщик обязан передать заказчику 42 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 31 трехкомнатную квартиру. Помещения должны быть с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и установленными кухонными плитами.
Осенью текущего года администрация Волгограда также заключила контракты на покупку 180 квартир, которые начнут передавать получателям с первых месяцев нового года. Площадь однокомнатных квартир достигает 43 кв.м, двухкомнатных - 66 кв.м, а трехкомнатных – 83,6 кв.м. Поскольку муниципалитет приобретает жилье в строящихся домах, то квартиры будут передаваться волгоградцам по мере введения жилых зданий в эксплуатацию.
До конца 2020 года из аварийных домов будут переселены свыше тысячи горожан. Всего до сентября 2025 года, новоселье должны справить 9800 жильцов многоэтажек, подлежащих сносу.
Реклама
Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской области26.12.2020 10:22
Общество 26.12.2020 10:22
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачи26.12.2020 09:32
Общество 26.12.2020 09:32
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и Снегурочки25.12.2020 21:46
Общество 25.12.2020 21:46
Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогать25.12.2020 21:06
Общество 25.12.2020 21:06
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночь25.12.2020 17:27
Общество 25.12.2020 17:27
Скользкая погода: сильный ветер и гололед ожидают в Волгоградской области25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиков25.12.2020 16:23
Общество 25.12.2020 16:23
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободу25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центра25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверху25.12.2020 13:34
Общество 25.12.2020 13:34
Группа ВТБ: южане сократили спрос на шампанское перед Новым годом25.12.2020 12:50
Общество 25.12.2020 12:50
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего года25.12.2020 09:31
Общество 25.12.2020 09:31
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в Волгограде24.12.2020 20:28
Общество 24.12.2020 20:28
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписании24.12.2020 20:13
Общество 24.12.2020 20:13
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под Волгоградом24.12.2020 17:45
Общество 24.12.2020 17:45
Реклама