Расследования

Глава строительной фирмы в Волгограде намошенничал с 7-миллионным кредитом

Расследования 24.12.2020 11:15
0
24.12.2020 11:15


Виновным в мошенничестве в сфере кредитования признан бывший директор строительной организации в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима. Строителя взяли под стражу в зале суда.
В судебном заседании установлено, что мужчина, являясь директором коммерческой структуры, обратился в один из банков с заявкой на получение кредита в сумме 7 миллионов рублей. Для подтверждения платежеспособности фигурант уголовного дела предоставил фиктивные документы о благополучном финансовом положении юридического лица. После предоставления кредита мужчина свои обязательства по его погашению не исполнил, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном он не признал.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
24.12.2020 13:10
Расследования 24.12.2020 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2020 11:38
Расследования 24.12.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2020 15:16
Расследования 23.12.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2020 10:45
Расследования 23.12.2020 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2020 16:48
Расследования 22.12.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2020 12:13
Расследования 22.12.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 19:57
Расследования 21.12.2020 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 17:47
Расследования 21.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 13:26
Расследования 21.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 11:32
Расследования 21.12.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 10:08
Расследования 21.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 15:01
Расследования 20.12.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 12:51
Расследования 20.12.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2020 17:29
Расследования 19.12.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопроводСмотреть фотографии
15:36
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»Смотреть фотографии
14:47
Есть заказ: в Волгоградской области спустя 10 лет возобновляют движение поезда до УрюпинскаСмотреть фотографии
14:42
ВТБ развивает сотрудничество с ГК АгросемцентрСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентахСмотреть фотографии
14:03
Первая электричка на Эльтон отправится из Волгограда в начале 2021 годаСмотреть фотографии
13:14
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:10
Четверо волгоградцев создали теневой банк с оборотом 100 млн рублейСмотреть фотографии
13:02
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
13:00
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде полицейский Дед Мороз сделал из 8-летнего Вани пожарногоСмотреть фотографии
12:52
Не расслабляемся: в Волгоградской области заболеваемость коронавирусом остается высокойСмотреть фотографии
11:38
Криминальная комедия по-волгоградски: лжесотрудник спецслужб облапошил ревнивого мужаСмотреть фотографии
11:15
Глава строительной фирмы в Волгограде намошенничал с 7-миллионным кредитомСмотреть фотографии
10:59
Госдуме предложили запретить в России передвижные зоопарки и дельфинарииСмотреть фотографии
10:26
Стала известна дата прощания с настоятелем Казанского собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
ДТП с фонтаном: в Волгограде пострадал водитель внедорожника (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Волгоградская область закупает новое лекарство от коронавируса на 50 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:31
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
08:39
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписанииСмотреть фотографии
08:27
ВОЛМА 2020: Устойчивость и гибкостьСмотреть фотографии
20:47
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие»: 50% жителей ЮФО считают, что 2021 год будет для них лучше 2020-гоСмотреть фотографии
19:26
Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранениемСмотреть фотографии
19:04
Технологическое присоединение к электрическим сетям в Волжском на особом контроле АО «Волгоградоблэлектро»Смотреть фотографии
18:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
Ресторан, бассейны и гостевые дома "Соснового бора" в Волгограде приговорили к сносуСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решетоСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 