



Виновным в мошенничестве в сфере кредитования признан бывший директор строительной организации в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима. Строителя взяли под стражу в зале суда.

В судебном заседании установлено, что мужчина, являясь директором коммерческой структуры, обратился в один из банков с заявкой на получение кредита в сумме 7 миллионов рублей. Для подтверждения платежеспособности фигурант уголовного дела предоставил фиктивные документы о благополучном финансовом положении юридического лица. После предоставления кредита мужчина свои обязательства по его погашению не исполнил, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в содеянном он не признал.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.



