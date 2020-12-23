Расследования

Подрядчика стройки на острове Голодном в Волгограде накажут за забастовку рабочих

Расследования 23.12.2020 15:16
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23.12.2020 15:16


Прокуратура Кировского района Волгограда нашла нарушения трудового законодательства в ОА "Акватик", работники которого устроили однодневную забастовку. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по результатам надзорной проверки руководителю АО "Акватик" внесено представление об устранении выявленных нарушений, принесен протест на положение об оплате труда общества.
Кроме того, прокуратурой инициировано привлечение юридического лица и его руководителя к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), чч 1,4 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).
В настоящее время работникам выданы комплекты специальной одежды и средств индивидуальной защиты, завершение полного расчета с гражданами планируется работодателем к 25 декабря текущего года.
Фактическое восстановление прав работников продолжает оставаться на контроле прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что часть рабочих, которые трудятся на острове Голодный, потребовала полного расчета от работодателя. Мужчины жаловались также на то, что замерзают в не подходящей для этого периода одежде. 
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", конфликтная ситуация, связанная с претензиями рабочих, которые трудятся на возведении очистных сооружений на острове Голодный,  возникла из-за недополученной зарплаты и отсутствия зимней спецодежды. Часть рабочих, которые трудятся на острове, потребовала полного расчета от работодателя. 17 декабря в компании "Акватик", которая по результатам конкурса определена подрядчиком строительства, заявляли, что провели встречу с коллективом, на которой разрешили все спорные вопросы относительно денежных выплат и обеспечения комплектами спецодежды. Тогда отмечалось, что базовая заработная плата рабочим выплачивается своевременно дважды в месяц, а спорные вопросы возникли только с 16 сотрудниками и только относительно премиальной части, ожидаемой к выплате в ноябре-декабре текущего года. В компании пообещали полностью рассчитаться с рабочими до 28 декабря. 
Напомним, на острове Голодном возводится новая очистная станция, куда будут поступать коммунальные стоки почти со всего Волгограда. Объект вошёл в региональный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области" нацпроекта "Экология".

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