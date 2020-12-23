Грузовик и две легковушки обгорели под Волгоградом

Происшествия 23.12.2020 09:23
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23.12.2020 09:23
Три автомобиля горели на улице Ленина в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области, накануне около 22:00 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о возгорании автомобиля «ГАЗ 2834». Площадь пожара составила 8 кв.м. Пострадали и автомобили, которые находились рядом. У «ВАЗ 2115» и «Citroen C3» произошло оплавление лакокрасочного покрытия. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.
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