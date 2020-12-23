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Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентов

Телеком 23.12.2020 08:02 Новости компаний
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23.12.2020 08:02 Новости компаний


Билайн запустил услугу «Цифровой код», которая упрощает обслуживание клиентов: для идентификации владельца номера вместо персональных данных будет использоваться цифровой код.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, при подключении услуги клиенту будет направляться уникальная комбинация цифр в SMS-сообщении, которую достаточно сообщить сотруднику call-центра, чтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилию, имя и отчество и паспортные данные владельца номера, при этом обеспечивает безопасность.
При обращении в Центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.
Услуга доступна для клиентов – физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя Компания» от Билайн Бизнес, и предоставляется бесплатно.
Подключить услугу «Цифровой код» может владелец номера по договору:
- Позвонив по номеру 8 800 700 0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию, имя и отчество и паспортные данные.
- Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru 
- В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.

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