ТМК продемонстрировала результаты модернизации Волжского трубного завода губернатору Волгоградской области
Экономика 22.12.2020 14:35 Новости компаний
0
22.12.2020 14:35 Новости компаний
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продемонстрировала губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову современные производственные мощности Волжского трубного завода (ВТЗ).
Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе рабочего визита глава региона обсудил с генеральным директором ТМК Игорем Корытько и управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым модернизацию производства и работы по созданию на предприятии комфортной и безопасной производственной среды.
Гости посетили трубопрессовый цех №2 (ТПЦ-2), где в 2020 году завершен первый этап технического перевооружения производства труб – модернизация участка приемки и подготовки трубной заготовки к горячему прокату труб (УППЗ). На УППЗ установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование для порезки, сверления и обработки торцов заготовок. Трубопрессовый цех №2 был введен в эксплуатацию в 1987 году. В нем производят горячепрессованные трубы из углеродистых и легированных (в том числе нержавеющих) марок стали, а также из труднодеформируемых сплавов для энергетической, химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.
Наряду с обновлением производства на ВТЗ реализуется программа «Среда обитания», в рамках которой в цехах и подразделениях создается максимально комфортное и безопасное пространство. В частности, гости посетили новое современное здание одной из заводских проходных. Всего до конца 2021 года планируется построить восемь современных контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время три из них уже введены в эксплуатацию.
Большой интерес гостей вызвали введенный в эксплуатацию в 2020 году административно-лабораторный комплекс «ECO HOUSE ТМК» («Зеленый дом ТМК») для экологической службы завода и выставка транспортных средств промышленного назначения.
«Несмотря на пандемию и сложные условия, промышленность Волгоградской области уверенно выполняет задачи, которые перед ней стоят. В этом году Волжский трубный завод отметил свое 50-летие. И он продолжает развиваться, создавать новые производства, модернизирует линии — шаг за шагом реализует ряд очень серьезных проектов для производства востребованной на мировом рынке продукции, аналогов которой нет», – сказал Андрей Бочаров.
«ТМК инвестирует в развитие производственных мощностей, чтобы нарастить долю высокотехнологичной продукции. На ВТЗ мы реализуем масштабный инвестиционный проект, который позволит предприятию увеличить объем производства труб из нержавеющих и труднодеформируемых марок стали практически в 2 раза. Инвестиции в модернизацию цеха составят более 2 млрд рублей и окупятся не только за счет повышения производительности, но и благодаря снижению расхода металла и переходу на непрерывнолитую заготовку собственного производства», – отметил Игорь Корытько.
«Освоение производства непрерывнолитой заготовки из нержавеющих марок стали и технологии проката труб из этой заготовки стало для коллектива ВТЗ одним из значимых событий уходящего года. Это, действительно, прорыв, и очень символично, что наши технологи и производственники реализовали его в год 50-летия завода. Управляющая компания на следующий год запланировала и другие серьезные инвестиционные программы развития предприятия», – подчеркнул Сергей Четвериков.
Реклама
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы дома22.12.2020 20:07
Экономика 22.12.2020 20:07
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкой22.12.2020 20:02
Экономика 22.12.2020 20:02
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в Волгограде22.12.2020 19:21
Экономика 22.12.2020 19:21
Банк «Открытие» обновил и расширил функции интернет-банка для предпринимателей22.12.2020 16:13
Экономика 22.12.2020 16:13
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валюты22.12.2020 14:02
Экономика 22.12.2020 14:02
ВТБ: россияне в 7 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов22.12.2020 11:38
Экономика 22.12.2020 11:38
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids22.12.2020 10:07
Экономика 22.12.2020 10:07
Индекс RSBI: в ноябре доступность кредитов для бизнеса достигла исторического максимума21.12.2020 19:58
Экономика 21.12.2020 19:58
Владельцы бизнес-карт ВТБ смогут экономить на заправке21.12.2020 17:41
Экономика 21.12.2020 17:41
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорий21.12.2020 12:28
Экономика 21.12.2020 12:28
Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны21.12.2020 10:54
Экономика 21.12.2020 10:54
ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в 1,5 раза21.12.2020 10:30
Экономика 21.12.2020 10:30
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летие21.12.2020 09:03
Экономика 21.12.2020 09:03
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картой21.12.2020 08:34
Экономика 21.12.2020 08:34
В Волгоградстате заявили о снижении количества бедных20.12.2020 17:05
Экономика 20.12.2020 17:05
Реклама