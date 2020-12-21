В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арест





До 24 января 2021 года продлен срок содержания под стражей Арсену Мелконяну – главному фигуранту дела об убийстве Романа Гребенюка из-за переписки в школьном чате. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, такое решение принял сегодня Центральный районный суд Волгограда.

Органами следствия 30-летний Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября текущего года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Ранее Центральный районный суд Волгограда отправлял Арсена Мелконяна в СИЗО до 24 декабря текущего года, поэтому следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста. В судебном заседании Мелконян против этого не возражал. Его адвокат просил суд избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что фигурантами этого громкого дела являются также сестра Мелконяна Анна и ее муж Арман Смбатян. В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы следующим образом. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.





Напомним, преступление было совершено 23 октября этого года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.



