В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арест

Расследования 21.12.2020 19:57
0
21.12.2020 19:57
До 24 января 2021 года продлен срок содержания под стражей Арсену Мелконяну – главному фигуранту дела об убийстве Романа Гребенюка из-за переписки в школьном чате. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, такое решение принял сегодня Центральный районный суд Волгограда.
Органами следствия 30-летний Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября текущего года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.
Ранее Центральный районный суд Волгограда отправлял Арсена Мелконяна в СИЗО до 24 декабря текущего года, поэтому следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста. В судебном заседании Мелконян против этого не возражал. Его адвокат просил суд избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что фигурантами этого громкого дела являются также сестра Мелконяна Анна и ее муж Арман Смбатян. В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы следующим образом. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Напомним, преступление было совершено 23 октября этого года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.
Реклама
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицо21.12.2020 17:47
Расследования 21.12.2020 17:47
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской области21.12.2020 13:26
Расследования 21.12.2020 13:26
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в Волгограде21.12.2020 11:32
Расследования 21.12.2020 11:32
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенка21.12.2020 10:08
Расследования 21.12.2020 10:08
В Урюпинске драгоценные дубы порубили на забор20.12.2020 15:01
Расследования 20.12.2020 15:01
Житель Волгоградской области украл кавалерийское седло у "Красного Октября"20.12.2020 12:51
Расследования 20.12.2020 12:51
В Волгограде ФСБ разоблачен продавец тротиловых шашек19.12.2020 17:29
Расследования 19.12.2020 17:29
"Пусть ответит сполна": водителю из Башкирии ужесточили приговор за гибель семейной пары в ДТП под Волгоградом18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
В Волгограде ушлая пара пошла на шопинг с чужой банковской картой (ВИДЕО)18.12.2020 17:09
Расследования 18.12.2020 17:09
В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супругов18.12.2020 15:28
Расследования 18.12.2020 15:28
Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решетку18.12.2020 14:59
Расследования 18.12.2020 14:59
Директора завода осудят за крупные игры с налоговой в Волгоградской области18.12.2020 12:51
Расследования 18.12.2020 12:51
В Волгограде сестре участника кровавой бойни из-за переписки в чате запретили пользоваться телефоном17.12.2020 18:44
Расследования 17.12.2020 18:44
В Волгоградской области колдунью-миллионершу признали мошенницей17.12.2020 17:25
Расследования 17.12.2020 17:25
Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачей17.12.2020 11:35
Расследования 17.12.2020 11:35
Реклама