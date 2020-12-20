



Сегодня вечером волгоградца, попавшего под троллейбус, с травмой ноги увезли в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в МУП "Метроэлектротранс", авария произошла в 19.25 рядом с остановкой "Памятник Североморцам". По предварительным данным, пенсионер, которому на вид около 60 лет, оказался на проезжей части перед близко идущим транспортом, направлявшимся из центра в сторону Тулака. Водитель резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В настоящее время троллейбусы продолжают движение в штатном режиме.