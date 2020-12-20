Происшествия 20.12.2020 20:36
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20.12.2020 20:36
Сегодня вечером волгоградца, попавшего под троллейбус, с травмой ноги увезли в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в МУП "Метроэлектротранс", авария произошла в 19.25 рядом с остановкой "Памятник Североморцам". По предварительным данным, пенсионер, которому на вид около 60 лет, оказался на проезжей части перед близко идущим транспортом, направлявшимся из центра в сторону Тулака. Водитель резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.
В настоящее время троллейбусы продолжают движение в штатном режиме.
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