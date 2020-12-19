Шестеро жителей Волгоградской области пополнили список жертв пандемии

Общество 19.12.2020 16:29
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19.12.2020 16:29
Еще о шести летальных исходах от коронавируса сообщили в региональном оперштабе. Среди них – три женщины и трое мужчин. Как рассказали ИА «Высота 102» в оперштабе, 58-летняя волгоградка сразу обратилась за медпомощью, когда почувствовала себя плохо. Но домашнее лечение не оказалось эффективным. Женщину госпитализировали в больницу №16, где она умерла.
59-летний волгоградец лечился сначала сам, но спустя неделю обратился за медицинской помощью. Госпитализация в больницу №16 ему, к сожалению, не помогла. В этой же больнице скончалась и 55-летняя жительница Волгограда. Своевременное обращение за медицинской помощью не отразилось на ее лечении.
59-летний волгоградец также сразу обратился к врачу, но через некоторое время его пришлось госпитализировать в ГБУЗ «ВОКИБ №1», где он скончался. 47-летний житель Светлоярского района умер в ЦРБ после того, как неделю лечился дома самостоятельно. Не спасли врачи и жизнь 49-летней волжанки, которая после обращения к врачу лечилась дома, но без положительной динамики. Волжанка умерла в городской больнице №2.
Всего, напомним, в регионе уже 399 человек умерли от коронавируса.
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