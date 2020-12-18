Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решетку

Расследования 18.12.2020 14:59
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18.12.2020 14:59
2,5 года колонии общего режима получил директор строительной фирмы из Волжского за денежные махинации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, городской суд признал 51-летнего мужчину виновным в уклонении от уплаты 70 млн рублей налогов на прибыль и добавленную стоимость.
Суд установил, что бизнесмен включал в декларации липовые данные о покупке товаров у фирмы-однодневки. Кроме того, завышение на 214 млн рублей стоимости стройматериалов позволило предпринимателю получить налоговый вычет.
Вину в содеянном коммерсант признал частично. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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