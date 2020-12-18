Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решетку





2,5 года колонии общего режима получил директор строительной фирмы из Волжского за денежные махинации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, городской суд признал 51-летнего мужчину виновным в уклонении от уплаты 70 млн рублей налогов на прибыль и добавленную стоимость.

Суд установил, что бизнесмен включал в декларации липовые данные о покупке товаров у фирмы-однодневки. Кроме того, завышение на 214 млн рублей стоимости стройматериалов позволило предпринимателю получить налоговый вычет.

Вину в содеянном коммерсант признал частично. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



