Расследования

Директора завода осудят за крупные игры с налоговой в Волгоградской области

Расследования 18.12.2020 12:51
0
18.12.2020 12:51


Уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 80 миллионов рублей передано в суд в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере обвиняется директор организации, осуществляющей производство изделий из асбеста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый с октября 2016 года по ноябрь 2018 года, зная о наличии задолженности у юридического лица по уплате налогов, организовал направление заказчикам писем о перечислении оплаты за поставленную продукцию, минуя расчетный счет организации. Таким способом он и скрыл от налоговой крупную сумму.
Вину мужчина признал. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемый полностью возместил.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:09
Расследования 18.12.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 15:28
Расследования 18.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 14:59
Расследования 18.12.2020 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 14:55
Расследования 18.12.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 18:44
Расследования 17.12.2020 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 17:25
Расследования 17.12.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 11:35
Расследования 17.12.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 11:26
Расследования 17.12.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2020 16:22
Расследования 16.12.2020 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2020 15:09
Расследования 16.12.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2020 10:17
Расследования 16.12.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2020 17:57
Расследования 15.12.2020 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2020 16:12
Расследования 15.12.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2020 14:58
Расследования 15.12.2020 14:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:14
Мусор подешевеет, отопление подорожает: в Волгоградской области озвучили новые тарифы на ЖКХСмотреть фотографии
20:22
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 18 декабря 2020г.Смотреть фотографии
19:50
Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за туманаСмотреть фотографии
17:35
Ростсельмаш подводит итоги программы для механизаторовСмотреть фотографии
17:34
"Пусть ответит сполна": водителю из Башкирии ужесточили приговор за гибель семейной пары в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде учителей наказали за федеральный скандал с учеником в тумбочкеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ради галочки проводят торги по речным перевозкамиСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде ушлая пара пошла на шопинг с чужой банковской картой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Волгоградской области заморозят индексацию зарплат чиновниковСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области повысили тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
16:04
«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщинаСмотреть фотографии
15:28
В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супруговСмотреть фотографии
15:00
Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:59
Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решеткуСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде вынесли приговор продавцу тротилаСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области отследили потоки мигрантовСмотреть фотографии
14:23
Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человекСмотреть фотографии
13:53
«Спасибо интернету-2020»: во Всероссийском конкурсе «Ростелекома» призёром стала жительница ВолгоградаСмотреть фотографии
13:06
Дети из Волгоградской области получат почти 1 миллиард рублей к новому году после пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
12:51
Директора завода осудят за крупные игры с налоговой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
На плотине Волжской ГЭС таксист устроил ДТП на встречкеСмотреть фотографии
12:21
Лобовой удар: три человека погибли в страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролемСмотреть фотографии
11:11
Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев достигла 80,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:21
В красном жилете и со свистком: крыши офисов госслужащих Волгоградской области зачистят от сосулекСмотреть фотографии
09:53
Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизньСмотреть фотографии
09:43
Билайн обезопасил клиентов от случайного подключения платных подписокСмотреть фотографии
09:06
Личности устанавливаются: в Волгоградской области два человека сгорели в пожареСмотреть фотографии
07:38
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медикиСмотреть фотографии
20:14
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из МосквыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 