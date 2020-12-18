



Уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 80 миллионов рублей передано в суд в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере обвиняется директор организации, осуществляющей производство изделий из асбеста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2016 года по ноябрь 2018 года, зная о наличии задолженности у юридического лица по уплате налогов, организовал направление заказчикам писем о перечислении оплаты за поставленную продукцию, минуя расчетный счет организации. Таким способом он и скрыл от налоговой крупную сумму.

Вину мужчина признал. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемый полностью возместил.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



