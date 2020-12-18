Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев достигла 80,2 млрд рублей

Экономика 18.12.2020 11:11
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18.12.2020 11:11
Чистая прибыль банка «Открытие» нарастающим итогом за 11 месяцев по российским стандартам бухгалтерского учета составила 80,2 млрд рублей (46,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
За 11 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 207 млрд рублей (+9%) до 2,5 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 292 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 57% на 1 декабря 2020 года (50% на 1 января 2020 года).
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 183 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки). Объем выданных за 11 месяцев 2020 года корпоративных кредитов составил 988 млрд рублей, что на 36% выше, чем за аналогичный период 2019 года; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 132 млрд рублей (+20% по сравнению с 11 месяцами прошлого года).
Кредитный портфель физических лиц вырос на 109 млрд рублей (+29% без учета валютной переоценки) до 484 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 250 млрд рублей розничных кредитов, что на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 11 месяцев 2020 года увеличились на 129 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+4% без учета валютной переоценки), в основном за счет роста средств корпоративных клиентов на 96 млрд до 928 млрд рублей (+9% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 декабря 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 41% (27% на 1 января 2020 года).
Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 119,2 млрд рублей, что на 12% выше результата за аналогичный период прошлого года (106,2 млрд рублей). Их увеличение обусловлено ростом процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 22%.
Операционные расходы банка за 11 месяцев 2020 года составили 58,6 млрд рублей против 59,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по итогам 11 месяцев 2020 года составила 80,2 млрд рублей (+71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 46,9 млрд рублей). Положительное влияние на финансовый результат банка оказало изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний.
Регуляторный капитал банка с начала года вырос на 45 млрд рублей (+14%) до 358 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход. Отрицательное влияние оказал рост объема вложений в дочерние финансовые компании банка.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком «Открытие» с существенным запасом: по состоянию на 1 декабря 2020 года Н1.0 составил 14,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 114% (при пороговом значении 100% для системно-значимых кредитных организаций).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
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