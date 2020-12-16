Сотрудник АО «КАУСТИК» награждён региональным знаком отличия «Почётный наставник»

Экономика 16.12.2020 12:38 Новости компаний
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16.12.2020 12:38 Новости компаний
Заместитель руководителя цеха электролиза Денис Баранов за активную наставническую деятельность награждён региональным знаком отличия «Почётный наставник».
Как сообщают в компании, представители АО «КАУСТИК» второй год подряд отмечены как лучшие наставники в становлении молодых специалистов и награждены знаком отличия. В прошлом году лаборант «КАУСТИКа» Елена Манжикова была в десятке впервые награждённых.
В мае этого года Денис Баранов представил волгоградское предприятие на Доске Почета наставников России, которую создало на своём официальном портале всероссийское профессиональное объединение наставников России НП «Центральный Институт Труда».
Трудовой путь Дениса Баранова – это показательный и достойный пример профессионального мастерства для рабочей молодёжи. На завод он пришёл сразу после службы в армии – сначала аппаратчиком 3-его разряда, через год получил пятый.
Сейчас Денис Баранов – заместитель начальника цеха по производству соды каустической, жидкого хлора и синтетической соляной кислоты. Более двадцати лет стажа в одном цехе на одном предприятии, из них больше 10 лет с энтузиазмом в качестве наставника передает свои знания и опыт молодым специалистам, помогая им разобраться в практических и теоретических аспектах электрохимического производства. В числе его воспитанников молодые аппаратчики, инженерно-технические работники, студенты учебных заведений, проходящие производственную практику в АО «КАУСТИК».
Система наставничества на «КАУСТИКе» создана с самого начала работы завода. За эти годы сформировался «золотой фонд» наставников. Сегодня на предприятии задействовано более 500 сотрудников различных структурных подразделений, оказывающих помощь молодым работникам. Благодаря этому сокращается их период адаптации и время обучения.
Напомним, что Агентством стратегических инициатив вся система наставничества группы компаний «НИКОХИМ» признана одной из лучших в Южном Федеральном округе.
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