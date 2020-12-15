



Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине.

Общий объём финансирования составит 6,74 млрд рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. Среди них – и Волгоградская область, которая получит более 151 миллиона рублей.

Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости.

Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, подчеркнули в правительстве.



