Экономика 15.12.2020 08:51
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15.12.2020 08:51
Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине.
Общий объём финансирования составит 6,74 млрд рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. Среди них – и Волгоградская область, которая получит более 151 миллиона рублей.
Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости.
Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, подчеркнули в правительстве.
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