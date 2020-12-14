Общество 14.12.2020 16:55
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14.12.2020 16:55
По многочисленным просьбам жителей сел и малых городов Волгоградской области возрождается социально - культурный проект «Родники» Как сообщает ИА «Высота 102», ведущим станет известный музыкант и исполнитель казачьих песен Юрий Щербаков. Он давно и от всего сердца несет в массы культуру Донского края. «Я считаю этот проект нужный, правильный, он близок нам, народу, проживающему в нашем регионе, в нашей области, на нашей сталинградской земле», - Юрий Щербаков уже подготовил искрометные сюрпризы, которые порадуют слушателей.
Как и раньше, проект «Родники» запускается при искренней поддержке волгоградского промышленника Олега Савченко. «Наша область богата традициями, богата историей, богата своей семейственностью. Проект «Родники» направлен на то, чтобы наша молодежь знала о прошлом, знала о своих родных, близких, о своей истории, своей земле. Чтобы еще раз напомнить, кому мы благодарны за то, что живем на такой прекрасной земле», - Олег Савченко признается, что всегда восхищался красотой, широтой и своеобразием культуры донских казаков.
Послушать и проникнуться «Родниками» можно настроившись на волну радио «Белый лебедь». Это радио для реализации культурного проекта выбрано неслучайно, так как вещает в основном на сельские районы Волгоградской области, где особенно ценят казачий задор и проникновенность.
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