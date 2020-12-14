Общество

Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»

Общество 14.12.2020 16:55
0
14.12.2020 16:55


По многочисленным просьбам жителей сел и малых городов Волгоградской области возрождается социально - культурный проект «Родники» Как сообщает ИА «Высота 102», ведущим станет известный музыкант и исполнитель казачьих песен Юрий Щербаков. Он давно и от всего сердца несет в массы культуру Донского края. «Я считаю этот проект нужный, правильный, он близок нам, народу, проживающему в нашем регионе, в нашей области,  на нашей сталинградской земле», - Юрий Щербаков уже подготовил искрометные сюрпризы, которые порадуют слушателей. 
Как и раньше, проект «Родники» запускается при искренней поддержке волгоградского промышленника Олега Савченко. «Наша область богата традициями, богата историей, богата своей семейственностью. Проект «Родники» направлен на то, чтобы наша молодежь знала о прошлом, знала о своих родных, близких, о своей истории, своей земле. Чтобы еще раз напомнить, кому мы благодарны за то, что живем на такой прекрасной земле», - Олег Савченко признается, что всегда восхищался красотой, широтой и своеобразием культуры донских казаков. 

Послушать  и проникнуться «Родниками» можно настроившись на волну радио «Белый лебедь». Это радио для реализации культурного проекта выбрано неслучайно, так как  вещает в основном на сельские районы Волгоградской области, где особенно ценят казачий задор и проникновенность. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
14.12.2020 21:25
Общество 14.12.2020 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 20:27
Общество 14.12.2020 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 18:53
Общество 14.12.2020 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 18:44
Общество 14.12.2020 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 17:18
Общество 14.12.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 16:49
Общество 14.12.2020 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 13:11
Общество 14.12.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 12:28
Общество 14.12.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 11:16
Общество 14.12.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 10:15
Общество 14.12.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 09:35
Общество 14.12.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2020 20:46
Общество 13.12.2020 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2020 17:51
Общество 13.12.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2020 15:56
Общество 13.12.2020 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2020 21:55
Общество 12.12.2020 21:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестницеСмотреть фотографии
20:27
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварииСмотреть фотографии
20:16
Банк «Открытие» профинансирует АСО «Комстрой» на 755 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Доходы начальника ГУ МВД России по Волгоградской области оказались в секретеСмотреть фотографии
19:17
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назадСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверкаСмотреть фотографии
18:43
Банк «Открытие»: комментарий по инфляцииСмотреть фотографии
17:36
Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звенаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздникиСмотреть фотографии
16:55
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»Смотреть фотографии
16:51
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствахСмотреть фотографии
16:49
Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяцаСмотреть фотографии
16:40
Главный жириновец Волгоградской области заводит своего человека в избиркомСмотреть фотографии
16:36
В Волгоградской области табачного «короля» лишили миллионного доходаСмотреть фотографии
16:03
Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентамСмотреть фотографии
15:44
Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трасформер»Смотреть фотографии
15:33
Сбербанк: в Волгоградской области растет спрос на ипотеку с господдержкой для семей с детьмиСмотреть фотографии
15:29
Как такси оказалось в овраге, засняли уличные камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителяСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы на «удаленке» работают на полтора часа дольше, чем из офисаСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде сняли на видео пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Пожар за 13 минут уничтожил шашлычную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:28
2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работуСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписаниеСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области появятся семь новых УКСмотреть фотографии
09:55
Пожар в детской коляске: в Волгограде пострадали отец и годовалая девочкаСмотреть фотографии
09:35
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
Больницу в Волгоградской области оштрафовали из-за заразившегося коронавирусом пациентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 