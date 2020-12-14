Общество

В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздники

Общество 14.12.2020 17:18
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14.12.2020 17:18


Тринадцать прививочных центров в Волгоградской области будут работать и в дни новогодних каникул. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, об этом на совещании заявил глава региона Андрей Бочаров. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С 12 октября действие новой вакцины испытали первые добровольцы. А с 10 декабря стартовала массовая прививочная кампания от COVID-19 после поступления в регион тысячи доз «Спутника V». Первый этап, который реализуется в декабре 2020 года - январе 2021 года, включает вакцинацию представителей профессий, входящих в группы риска, — медицинских и социальных работников, сотрудников сферы образования.
Андрей Бочаров напомнил, что иммунизация проводится исключительно на добровольной основе и бесплатно, по полису ОМС.
Вакцина от коронавирусной инфекции в регион поступает в соответствии с утвержденным Минздравом России графиком. После проведения вакцинации в группах риска сделать прививки смогут все остальные жители Волгоградской области. Также добровольно и бесплатно.
Перед областным комитетом здравоохранения глава региона поставил задачи открыть в необходимых объемах дополнительные прививочные центры, обеспечить возможность использования различных типов вакцин, рекомендованных Минздравом России; провести необходимую подготовку к дальнейшей вакцинации всех желающих жителей Волгоградской области, в том числе по организации предварительной записи жителей на вакцинацию.

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