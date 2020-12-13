Актуально

Плевать на историю: столетний памятник-символ в центре Волгограда загоняют в могилу

Актуально 13.12.2020 17:35
0
13.12.2020 17:35


Переживший Сталинградскую битву памятник над братской могилой революционеров в Комсомольском саду в центре Волгограда стремительно разрушается. Как сообщает ИА "Высота 102", со времени судебного решения, когда хозяину парка - МАУ "Центр спорта и культуры" был назначен штраф в 200 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ, прошло больше года. Административный материал поступил в суд из областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия. А протокол об административном нарушении был составлен 18 июля 2019 года прокуратурой Центрального района, которая провела в Комсомольском саду плановую проверку обеспечения государственной охраны выявленного объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и Я.З. Ермана". 
Все, что тогда увидели прокуроры, можно наблюдать и сейчас. Только процесс разрушения надгробного памятника стал еще сильнее бросаться в глаза. Созданная в 1925 году композиция авторства скульптора Николая Любимова выглядит совершенно запущенной. Начать процесс реставрации никто и не подумал.

Памятник в виде груды булыжников - "оружия пролетариата", символизирующий железобетонную сплоченность рабочего класса, покрыт многочисленными "язвами". "Противоправное бездействие", в котором муниципальное учреждение уличили в суде, продолжает приводить к дальнейшему ухудшению состояния объекта культурного наследия. Между тем, это - один из всего лишь четырех городских памятников, устоявших во время нашествия на Сталинград фашистов.

В братской могиле захоронены участники революционных событий 1917-1920 годов. Известно, что здесь погребены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына от белогвардейцев, а также несколько человек, оставивших след в истории города. Это Иван Тулак, Костантин Грудинин, а также Яков Ерман - с сентября 1917 года являвшийся председателем исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года Ерман был убит в стычке красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день тело революционера было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда). 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Актуально
13.12.2020 19:24
Актуально 13.12.2020 19:24
Комментарии

0
Далее
Актуально
12.12.2020 13:22
Актуально 12.12.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Актуально
10.12.2020 12:28
Актуально 10.12.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Актуально
09.12.2020 15:11
Актуально 09.12.2020 15:11
Комментарии

0
Далее
Актуально
05.12.2020 13:09
Актуально 05.12.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Актуально
03.12.2020 19:01
Актуально 03.12.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
01.12.2020 16:01
Актуально 01.12.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
29.11.2020 10:35
Актуально 29.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Актуально
28.11.2020 15:02
Актуально 28.11.2020 15:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
25.11.2020 20:08
Актуально 25.11.2020 20:08
Комментарии

0
Далее
Актуально
24.11.2020 18:26
Актуально 24.11.2020 18:26
Комментарии

0
Далее
Актуально
23.11.2020 17:18
Актуально 23.11.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Актуально
23.11.2020 14:29
Актуально 23.11.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Актуально
21.11.2020 20:11
Актуально 21.11.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Актуально
20.11.2020 18:25
Актуально 20.11.2020 18:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестницеСмотреть фотографии
20:27
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварииСмотреть фотографии
20:16
Банк «Открытие» профинансирует АСО «Комстрой» на 755 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Доходы начальника ГУ МВД России по Волгоградской области оказались в секретеСмотреть фотографии
19:17
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назадСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверкаСмотреть фотографии
18:43
Банк «Открытие»: комментарий по инфляцииСмотреть фотографии
17:36
Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звенаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздникиСмотреть фотографии
16:55
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»Смотреть фотографии
16:51
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствахСмотреть фотографии
16:49
Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяцаСмотреть фотографии
16:40
Главный жириновец Волгоградской области заводит своего человека в избиркомСмотреть фотографии
16:36
В Волгоградской области табачного «короля» лишили миллионного доходаСмотреть фотографии
16:03
Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентамСмотреть фотографии
15:44
Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трасформер»Смотреть фотографии
15:33
Сбербанк: в Волгоградской области растет спрос на ипотеку с господдержкой для семей с детьмиСмотреть фотографии
15:29
Как такси оказалось в овраге, засняли уличные камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителяСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы на «удаленке» работают на полтора часа дольше, чем из офисаСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде сняли на видео пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Пожар за 13 минут уничтожил шашлычную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:28
2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работуСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписаниеСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области появятся семь новых УКСмотреть фотографии
09:55
Пожар в детской коляске: в Волгограде пострадали отец и годовалая девочкаСмотреть фотографии
09:35
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
Больницу в Волгоградской области оштрафовали из-за заразившегося коронавирусом пациентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 