Актуально 13.12.2020 17:35
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13.12.2020 17:35
Переживший Сталинградскую битву памятник над братской могилой революционеров в Комсомольском саду в центре Волгограда стремительно разрушается. Как сообщает ИА "Высота 102", со времени судебного решения, когда хозяину парка - МАУ "Центр спорта и культуры" был назначен штраф в 200 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ, прошло больше года. Административный материал поступил в суд из областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия. А протокол об административном нарушении был составлен 18 июля 2019 года прокуратурой Центрального района, которая провела в Комсомольском саду плановую проверку обеспечения государственной охраны выявленного объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и Я.З. Ермана".
Все, что тогда увидели прокуроры, можно наблюдать и сейчас. Только процесс разрушения надгробного памятника стал еще сильнее бросаться в глаза. Созданная в 1925 году композиция авторства скульптора Николая Любимова выглядит совершенно запущенной. Начать процесс реставрации никто и не подумал.
Памятник в виде груды булыжников - "оружия пролетариата", символизирующий железобетонную сплоченность рабочего класса, покрыт многочисленными "язвами". "Противоправное бездействие", в котором муниципальное учреждение уличили в суде, продолжает приводить к дальнейшему ухудшению состояния объекта культурного наследия. Между тем, это - один из всего лишь четырех городских памятников, устоявших во время нашествия на Сталинград фашистов.
В братской могиле захоронены участники революционных событий 1917-1920 годов. Известно, что здесь погребены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына от белогвардейцев, а также несколько человек, оставивших след в истории города. Это Иван Тулак, Костантин Грудинин, а также Яков Ерман - с сентября 1917 года являвшийся председателем исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года Ерман был убит в стычке красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день тело революционера было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда).
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