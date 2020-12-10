Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре Волгограда











Следственным отделом по Центральному району города Волгоград следственного управления СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Напомним, трагедия произошла 8 декабря 2020 года примерно в 19 часов 47 минут на проезжей части автодороги по проспекту Ленина Волгограда напротив дома №59 с участием автомашины ВАЗ 2115 и автомобиля «Kia Rio». Водитель отечественной легковушки умер в больнице.

Сотрудники следственного отдела просят оказать содействие и откликнуться двух мужчин, которые ехали на машине ВАЗ-21099, и принимали участие в оказании помощи пострадавшим, а также иных свидетелей и очевидцев происшествия, в том числе запечатливших момент трагедии в процессе съемки на видео-регистратор.

Если вы располагаете какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, просим сообщить по номерам телефонов: 8-937-567-84-29, 33-88-13, 33-89-66, либо в следственный отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10. Анонимность гарантируем



